Омск, , 08:00 — REGNUM Производство продовольственных товаров выросло в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в правительстве региона.

Молоко Health.obozrevatel.com

Уточняется, что по итогам первого квартала 2022 года индекс производства пищевых продуктов составил 105,2%, напитков — 103,8%.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло производство макаронных изделий (на 37,2% или на 2,8 тыс. тонн), мяса свинины, кроме субпродуктов (на 24,7% или на 2,7 тыс. тонн), муки (на 14,6% или на 15,9 тыс. тонн), растительных масел (на 12,4% или на 4,8 тыс. тонн). Также в регионе стали производить больше колбасных изделий (на 11,7% или на 1 тыс. тонн), молока, кроме сырого (на 5,7% или на 2,1 тыс. тонн), сгущённых молочных продуктов (на 3,6% или на 898 тыс. тонн).

Добавим, всего в Омской области на сегодняшний день в сфере перерабатывающего производства работают 445 организаций и территориально обособленных подразделений, 448 индивидуальных предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в апреле 2022 года годовая инфляция замедлилась на 0,15 п. п. — до 18,62%.