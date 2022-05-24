Оренбург, 24 мая, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Саракташском районе Оренбургской области мост через Сакмару оказался вне доступа. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Движение запрещено

Из-за значительного подъема уровня воды в реке инженерное сооружение подтоплено. Движение по низководному мосту на подъезде к селу Кондуровка запрещено.

Объезд недоступного участка осуществляется по трассе Жёлтое — Кондуровка и трассе Беляевка — Жёлтое. Подтопленный мост оградили и установили временные дорожные знаки.