Петропавловск-Камчатский, , 07:49 — REGNUM На Камчатке в апреле ускорился рост годовой инфляции и достиг уровня 13,1% (в марте — 11,38%). Существеннее всего в крае поднялись цены на продовольственные товары — на 18,35%, сообщается на сайте Банка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Несмотря на рост годовая инфляция на Камчатке не достигла уровня Дальнего Востока (15,54%) и России (17,83%). Рост цен в регионе обусловлен в основном санкциями. Подорожали мясная и молочная продукция. Из-за роста цен на сахар дороже стали стоить и кондитерские изделия.

Непродовольственные товары подорожали на Камчатке за год на 14,29%. Из-за санкций, которые вызвали увеличение затрат на закупку импортных комплектующих и проблемы доставки цены поднялись в крае на мебель, парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства.

Как сообщало ИА REGNUM, рост годовой инфляции в Еврейской АО превысил темпы Дальневосточного федерального округа на 2,67%, России — на 0,38% и составил в апреле 18,21%.