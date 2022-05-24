Токио, , 07:44 — REGNUM Японское круизное судно KAZU 1, которое затонуло в апреле на севере Японии, вновь упало на дно при попытке его подъема. Об этом 24 мая передает телеканал NHK.

На дне морском Цитата из х/ф «Человек-амфибия». Реж. Владимир Чеботарёв, Геннадий Казанский. 1961. СССР

23 мая корабль подняли со 120 метров на стометровую глубину, а после начали буксировать на мелководье, чтобы затем установить на грузовую платформу. Из-за неудавшейся транспортировки судно упало на глубину 180 метров. Работами по подъему занимается компания Nippon Salvage.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что возле российского острова Кунашир (Сахалинская область) обнаружили еще одно тело, которое может принадлежать одной из жертв крушения судна KAZU 1 («Кадзу-1»).

Корабль пропал у побережья японского острова Хоккайдо 23 апреля. В рамках поисково-спасательной операции были найдены тела 14 человек, которые находились на судне в момент крушения. Всего на борту KAZU 1 были 26 человек, включая двоих детей.

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