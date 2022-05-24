Вашингтон, 24 мая 2022, 07:41 — REGNUM Латвию и Эстонию с 24 по 27 мая посетит старший сотрудник Управления по вопросам энергоресурсов Госдепа Гарри Камиан, направляющийся в Европу для обсуждения вопросов энергетической безопасности. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.
Целью визита американского чиновника является обсуждение совместных усилий сторон «по обеспечению европейской энергетической безопасности», в том числе по «снижению зависимости Европы от российского ископаемого топлива и содействию переходу на экологически чистые источники энергии».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Литвы отказались от импорта из России электроэнергии, доля которой во внутреннем потреблении страны составляла 17%.
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