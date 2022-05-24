Пермь, , 07:40 — REGNUM В Пермском крае годовая инфляция в апреле выросла на 1,18 процентного пункта — до 20,38%. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

Инфляция © ИА REGNUM

Влияние на инфляционный рост оказали увеличение затрат производителей и поставщиков на фоне роста мировых цен и нарушений производственно-логистических цепочек из-за санкций.

Темп прироста цен на продовольственные товары в годовом выражении в апреле вырос относительно предыдущего месяца на 1,61% — до 20,34%. На непродовольственные товары инфляция выросла на 0,93% — 24,99%, а на услуги - на 0,88% (инфляция составила 13,55%).

Стоит отметить, годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в апреле 2022 года ускорилась до 18,79% после 17,84% месяцем ранее. В России инфляция составила 17,83%.