Пекин, , 07:37 — REGNUM Официальные данные показали во вторник, что цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит правительство, в середине мая снизились по сравнению с началом мая этого года, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

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По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 23 позиции выросли, в то время как на цены на 27 позиций снизились.

Цена на свиней за этот период выросла на 4% до 15,5 юаней ($2,3) за килограмм. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.