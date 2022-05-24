Пекин, 24 мая, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Официальные данные показали во вторник, что цены на большинство капитальных товаров, за которыми следит правительство, в середине мая снизились по сравнению с началом мая этого года, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики КНР, из 50 основных товаров, отслеживаемых правительством, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые сельскохозяйственные продукты, используемые в основном для переработки, цены на 23 позиции выросли, в то время как на цены на 27 позиций снизились.

Цена на свиней за этот период выросла на 4% до 15,5 юаней ($2,3) за килограмм. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на опросе почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе страны.