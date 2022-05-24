Пекин, , 07:30 — REGNUM Китайская академия наук запустила двухдневную онлайн-демонстрацию своих передовых экспериментов и исследовательских установок на 18-м Публичном Дне науки, чтобы предоставить подкованной в науке аудитории возможность ознакомиться с последними научно-техническими достижениями Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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С 21 по 22 мая более 100 научно-исследовательских институтов академии по всей стране провели виртуальные экскурсии и выставки своих обсерваторий, ботанических садов, полевых станций и ключевых лабораторий для любителей науки.

Эти виртуальные выставки охватили широкий круг тем, включая образцы лунного грунта, полученные зондом «Чанъэ-5» и крупномасштабную Шанхайскую установку синхротронного излучения. Онлайн-зрители получили захватывающий опыт во время посещения лаборатории.

Некоторые учреждения провели онлайн-мероприятия по популяризации науки, такие как лекции по астрономии, географии, исследованию космоса, искусственному интеллекту, новой энергетике, наукам о жизни и экосистеме.

Академия, являющаяся высшим учебным заведением Китая в области естественных наук, с 2004 года организует День общественной науки. В этом году на мероприятии представлены и онлайн-сервисы в связи со вспышкой COVID-19, ограничившей возможность передвижения граждан.