Пермь, 24 мая, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Перми на неделю откроют движение по двум полосам дороги через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автомобили

Две полосы для транспорта будут доступны в период с 26 мая по 1 июня. Временное снятие ограничения объясняют ремонтом и перекрытием движения через железнодорожный переезд на улице Писарева.

С 1 июня подрядчик снова закроет одну полосу движения по плотине Камской ГЭС и приступит к монтажу деформационных швов. Ремонтные работы планируют завершить до конца лета.

На время возобновления движения дорожное покрытие засыплют фрезеровочным материалом. Автомобили и общественный транспорт смогут беспрепятственно двигаться в обоих направлениях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт дороги через плотину вызвал критику горожан. В час пик жители Гайвы не могли добирались до работы и учёбы с опозданиями из-за возникшего транспортного коллапса.