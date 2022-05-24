Пекин, 24 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Трансграничная электронная коммерция Китая быстро росла в последние годы, при этом импорт и экспорт платформ в данной сфере выросли на 18,6% в годовом исчислении до 1,92 трлн юаней (около $284,5 млрд) в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

Пандемия COVID-19 привела к изменениям в поведении потребителей, повысив спрос на онлайн-покупки и придав мощный импульс трансграничной электронной коммерции, заявил на пресс-конференции замминистра коммерции Китая Шэн Цюпин.

С 2015 года Госсовет КНР, одобрил создание 132 пилотных зон трансграничной электронной торговли в 30 регионах провинциального уровня. По словам Шэна, за последние пять лет импорт и экспорт трансграничной электронной торговли в стране выросли почти в десять раз. Опираясь на производственные и рыночные преимущества, в Китае появился ряд ведущих мировых платформ трансграничной электронной коммерции, добавил он.

«С помощью электронной коммерции многие высококачественные бренды укоренились в Китае и открыли новые возможности для развития», — сказал Шэн, призвав активизировать усилия по улучшению бизнес-среды и предоставлению более качественных услуг и рекомендаций трансграничным компаниям электронной коммерции.

Чтобы удовлетворить растущий спрос китайского народа на разнообразные и высококачественные товары, трансграничные платформы электронной коммерции закупают товары практически со всех уголков мира. Благодаря этим платформам популярность иностранных продуктов, таких как пакистанская порошковая соль и болгарская розовая вода, среди китайских потребителей возросла.