Буэнос-Айрес, 24 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Аргентинский суд прекратит рассмотрение дела против президента страны Альберто Фернандеса о нарушении им антикоронавирусных мер в обмен на то, что глава государства сделает добровольное пожертвование научному Институту Мальбран. Об этом 23 мая сообщила газета Clarín.

Twitter.com/alferdez президент Аргентины Альберто Фернандес

Соответствующее мировое соглашение аргентинский лидер заключил с прокуратурой республики. Речь идет о правонарушениях, совершенных в июле прошлого года, когда Фернандес праздновал день рождения своей супруги — первой леди Фабиолы Яньес.

Дело будет закрыто в течение десяти дней, если президент пожертвует учреждению две своих месячных зарплаты — 3 млн песо ($26 тыс.) Судья Лино Мирабелли заявил, что правонарушения нельзя считать «совершенными при исполнении обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Федеральный суд Аргентины снял с вице-президента республики и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер обвинения по делу о коррупции в ходе строительства дорог.