Биробиджан, 24 мая, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Рост годовой инфляции в Еврейской АО превысил темпы Дальневосточного федерального округа на 2,67%, России — на 0,38% и составил в апреле 18,21%, сообщается на сайте Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Читайте также: Из-за дефицита подскочили цены на овощи на Сахалине

Цены в регионе, как и по всей стране, пошли вверх из-за издержек производителей и поставщиков на фоне нарушения логистических и производственных цепочек из-за санкций.

Продовольственные товары в ЕАО подорожали за год на 22,44% (в марте — 19,05%). Поднялись цены на мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия.

Спад потребительского спроса отразился на ценообразовании на смартфоны, компьютеры, электротовары — рост цен на них замедлился.

Также уменьшился годовой прирост цен на бензин и дизельное топливо, этому способствовало увеличение поставок топлива на внутренний рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине годовая инфляции увеличилась с марта по апрель на 1,28% и составила 15,04%, сообщается на сайте Банка России. Островной регион по росту цен не догнал Дальний Восток, где годовая инфляция в апреле установилась на уровне 15,54%, и Россию в целом (17,83%).