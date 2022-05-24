Пекин, , 07:23 — REGNUM Китайские ученые обнаружили новый ген, который может повысить урожайность пшеницы за счет повышения засухоустойчивости культуры и эффективности использования азота, сообщает Китайская академия сельскохозяйственных наук (CAAS), передает агентство Синьхуа.

Пшеница Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По словам представителя CAAS Ма Йоучжи, засуха и дефицит азота являются основными ограничивающими факторами, влияющими на мировой урожай пшеницы.

По словам Ма, генетическое повышение устойчивости к засухе и эффективности использования питательных веществ обеспечивает устойчивое и стабильное производство пшеницы в районах, подверженных нехватке воды и низкому плодородию почв из-за глобального потепления и сокращения природных ресурсов.

Исследователи из CAAS клонировали ген GmTDN1, кодирующий DREB-подобный фактор транскрипции, у стрессоустойчивого сорта сои и внедрили его в два современных сорта озимой пшеницы. Сорта пшеницы показали значительное улучшение устойчивости к засухе и низкому содержанию азота.

Согласно исследованию, недавно опубликованному в журнале Plant Biotechnology Journal, полученные результаты могут внести вклад в глобальную продовольственную безопасность за счет повышения устойчивости к засухе и эффективности использования азота зерновых культур.