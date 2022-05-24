Тюмень, , 07:22 — REGNUM Тюменский школьник на скутере сбил трёхлетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

Скутер

Как поясняют полицейские, 23 мая в одном из микрорайонов Тюмени 12-летний школьник на скутере сбил маленького мальчика, которого старший брат с сестрой вели на детскую площадку.

В ходе дознания выяснилось, что скутер принадлежит отцу подростка. На мать школьника составлен административный материал за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменский подросток на собственном автомобиле сбил девочку.

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