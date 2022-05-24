Пекин, 24 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Китай пообещал еще больше увеличить среднюю ожидаемую продолжительность жизни людей примерно на один год к концу 14-й Пятилетки (2021-2025) относительно уровня 2020 года, сообщает агентство Синьуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он также пообещал значительно улучшить возможности служб общественного здравоохранения, взять под контроль и положить конец некоторым тяжелым заболеваниям и продолжать улучшать качество медицинских услуг, говорится в плане национального здравоохранения на 14-ю Пятилетку, опубликованном Госсоветом КНР.

Будут предприниматься постоянные усилия по расширению возможностей поддержки медицинских услуг и развитию отраслей здравоохранения. Система политики в области национального здравоохранения будет и далее совершенствоваться, говорится в документе.

Акцент в развитии медицинского сектора и сектора здравоохранения будет смещен с лечения заболеваний на поддержание здоровья людей, говорится в документе. Людям будут предоставляться комплексные медицинские услуги в рамках всей системы здравоохранения. Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни китайцев в 2020 году составила 77,93 года.