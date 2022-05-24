Токио, 24 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Новоизбранного премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе приветствовал президент США Джозеф Байден на открывшемся 24 мая саммите лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad (входят Австралия, Индия, США и Япония) в Токио. Трансляцию вело агентство Reuters.

World Economic Forum Джо Байден

Американский лидер отметил, что австралийский премьер-министр прилетел в Японию для участия в саммите менее, чем через сутки после избрания, и высоко оценил готовность австралийского лидера приехать на встречу Quad. Президент США в шутку предложил Альбанезе поспать прямо на заседании.

«Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — сказал американский лидер на открытии встречи лидеров Quad.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден на саммите Quad заявил о готовности Вашингтона работать с партнёрами в деле реагирования на продовольственный кризис.