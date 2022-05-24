Иркутск, , 07:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 24 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8655 человек, причём за сутки погиб один пациент.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 490 (+62 за сутки). Госпитализированы 386 (+13 за последние сутки). В то же время выздоровели 28 893 пациента (+71 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 687 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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