Казань, 24 мая, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Военный комиссариат Татарии отправил для прохождения военной службы в подразделения Центрального и Западного военных округов (ЦВО и ЗВО), Росгвардии первых новобранцев весеннего призыва. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Российские новобранцы

По данным ведомства, первая команда призывников из республики насчитывала более 50 человек. Перед отправкой в войска с напутственным словом к ним обратился военный комиссар Татарии Сергей Погодин.

Сергей Погодин «Желаю вам удачи на службе! Стремитесь всегда быть лучшими в своём деле, хорошо учитесь — вам это пригодится в жизни».

Всего в ходе весеннего призыва Татария направит на срочную службу в Вооружённые Силы России более трёх тысяч граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, из Пензенской области на срочную службу в весеннюю кампанию призвано 1,2 тыс. человек. В числе первых около 100 новобранцев направили для комплектования железнодорожных и сухопутных войск, воздушно-космических и ракетных войск стратегического назначения.