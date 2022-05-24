Пермь, , 07:15 — REGNUM В администрации Перми освобождается пост начальника департамента имущественных отношений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отставка

Начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников уходит в отставку. Распоряжение о кадровом решении уже завизировано главой муниципалитета Алексеем Дёмкиным.

Сегодня, 24 мая, — последний день рабочий день Берникова в качестве главы городского департамента.

Напомним, Михаил Берников весной 2018 года возглавил департамент имущественных отношений города. До этого он трудился первым заместителем министра строительства и архитектуры Пермского края.