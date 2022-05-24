Токио, , 07:08 — REGNUM Вопрос проведения переговоров в новом формате «2+2» с участием министров экономики и глав внешнеполитических ведомств США и Японии изучают власти этих стран, заявил 24 мая на брифинге японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие может пройти в июле в американском штате Гавайи. По словам Хагиуды, он говорил по этому поводу с министром торговли США Джиной Раймондо. В настоящее время формат «2+2» используется американскими и японскими властями для общих встреч министров обороны и руководителей МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Токио начался саммит лидеров Японии, США, Индии и Австралии — стран, входящих в четырехсторонний диалог по безопасности (Quad).

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