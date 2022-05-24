Пермь, , 07:08 — REGNUM В Перми из-за неблагоприятных погодных условий решено возобновить отопления социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отопление (сс) ri

Вторая половина мая выдалась холодной. Родители воспитанников детсадов жалуются на низкую температуру в учреждениях. Глава Перми Алексей Дёмкин поручил возобновить отопление там, где это возможно.

«В части детских садов заведующие уже воспользовались такой возможностью и дали заявки в ресурсоснабжающую компанию. К сожалению, технологически кратковременное включение отопления возможно не во всем городе, департаменты образования и ЖКХ будут отрабатывать каждый случай индивидуально», — сказал он.