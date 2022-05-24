Тюмень, , 07:08 — REGNUM В Тюмени возбуждено четыре уголовных дела по фактам подделки медицинских документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Александр Комаров © ИА REGNUM

Прокурорской проверкой установлено, что студенты двух тюменских вузов для подтверждения уважительности пропуска ими занятий предоставили в образовательные учреждения поддельные медицинские справки областной клинической больницы № 2 о временной нетрудоспособности.

Ещё один иностранец предоставил в подразделение по вопросам миграции регионального УМВД медицинское заключение ООО «Регионмед» об отсутствии у него инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. При этом иностранный гражданин состоит на учёте с туберкулёзом, и к фтизиатру, от имени которого было заполнено медицинское заключение, он не обращался.

По результатам проверок возбуждены четыре уголовных дела по ст. 327 УК РФ («Подделка официального документа»). Студенты вузов отчислены, иностранному гражданину отказано в проживании в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уральскому юристу вынесут приговор из-за подделки решения суда.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральскому юристу вынесут приговор из-за подделки решения суда