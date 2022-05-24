Оренбург, 24 мая, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В центре Оренбурга по ул. Володарского восстановили дорожное полотно. Ограничение в движении транспорта снято. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

пресс-служба администрации Оренбурга Восстановленная дорога

Чиновники отметили, что просадка верхнего слоя дороги на пересечении ул. Володарского и 8 Марта произошла из-за подмытия грунта ливневыми водами.

«Причина — повреждение коллектора на данном участке дороги. Во время обследования специалисты выявили разрушение раструбов подземной трубы. Из-за этого образовалось смещение, что привело к нарушению соосности и разгерметизации трубопровода, вследствие чего произошло подмытие грунта», — сказали в администрации.

Поврежденный участок трубы приведен в порядок. Проблема полностью устранена.