Токио, 24 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Работу с партнёрами в деле реагирования на продовольственный кризис намерены начать Соединённые Штаты. Об этом 24 мая заявил президент США Джозеф Байден на саммите глав Quad (Четырехстороннего диалога по безопасности с участием Японии, США, Индии и Австралии) в Токио. Прямую трансляцию мероприятия вело агентство Reuters.

Элеватор для зерна

Байден вновь обвинил Россию в блокировке экспорта Украиной «миллионов тонн зерна» и усугублении таким образом мирового продовольственного кризиса.

«По мере того, как Россия продолжает войну, США будут работать с их партнерами, чтобы помочь обеспечить глобальный ответ, так как это затронет все части мира», — указал американский лидер.

Напомним, официальные представители России неоднократно заявляли о том, что кризис продовольственного снабжения происходит не по вине России. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что кроме морского пути, Украина может вывозить зерно по железной дороге в Польшу, откуда идут эшелоны с оружием для киевского режима.

Также Песков пояснил, что не Россия является источником проблем, которые ведут к мировому продовольственному кризису, так как украинская сторона занимается минированием акватории портов, делая вывоз грузов небезопасным. В то же время попытки Москвы согласовать открытие морских гуманитарных коридоров остаются без внимания.