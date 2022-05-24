Южно-Сахалинск, , 06:55 — REGNUM На Сахалине годовая инфляции увеличилась с марта по апрель на 1,28% и составила 15,04%, сообщается на сайте Банка России.

Овощи b1-foto

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Островной регион по росту цен не догнал Дальний Восток, где годовая инфляция в апреле установилась на уровне 15,54%, и Россию в целом (17,83%).

Как и в других регионах на инфляцию на Сахалине влияние оказало санкцинное давление — подорожали продукция из молока и мяса, кондитерские изделия. Но есть и отличительная региональная особенность — цены на картофель, лук и морковь поднялись на Сахалине из-за дефицита овощей открытого грунта, который образовался у крупного регионального производителя.

На Сахалине отмечается снижение цен на туристические услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье продовольственные товары за год увеличились в цене на 19,9% (в марте 17,39%). Так мясо подорожало из-за повышения цен на импортные корма и ветеринарные препараты.