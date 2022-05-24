Екатеринбург, , 07:04 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировано 11 774 случая присасывания клещей. Показатель превышен в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Клещ Free Stock Photos

От укусов клещей пострадали жители 66 муниципалитетов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Слободо-Туринском и Байкаловском муниципальных районах, Режевском, Асбестовском, Тавдинском, Талицком и Пышминском городских округах.

Среди пострадавших 2593 ребёнка. В больницах области находятся 29 человек с клещевым вирусным энцефалитом и 80 — с клещевым иксодовым боррелиозом.