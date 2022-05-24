Тегеран, , 08:12 — REGNUM 23 мая президент Ирана Ибрагим Раиси во время своей однодневной поездки в Оман встретился с высокопоставленными экономическими чиновниками и бизнесменами арабской страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

На встрече президента сопровождали министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и глава Организации содействия торговле Ирана (TPOI) Алиреза Пейманпак.

После этого Раиси также встретился и провел переговоры с иранцами, проживающими в Омане.

Визит в Оман знаменует собой пятую зарубежную поездку президента Ирана с тех пор, как он вступил в должность в августе 2021 года. Сообщается, что Раиси прибыл в Маскат по приглашению оманского султана Хайтама бен Тарика.

Раиси встретился с султаном Хайтамом бен Тариком, а также с заместителем премьер-министра Омана Фахдом бен Махмудом Аль-Саидом.