Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM Столб пепла на высоту примерно 5000 метров над уровнем моря был выброшен вулканом Безымянный на Камчатке, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Вулкан Безымянный на Камчатке

Шлейф из газа и пыли распространился на расстояние в 30 км к северо-западу от исполина. В МЧС по Камчатскому краю предупредили, что в селе Майское Усть-Камчатского муниципального района может выпасть незначительное количество пепла в случае изменения направления ветра.

По информации ведомства, каких-либо туристических групп в районе Безымянного нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 8000 метров над уровнем моря, а шлейф от него распространился приблизительно на 200 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до восьми километров