Тегеран, , 08:12 — REGNUM 23 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что сохранение молчания по терроризму должно быть осуждено в равной степени, как и сам терроризм. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Багери Кани

Он сделал этот комментарий в ответ на убийство Хасана Сайяда Ходаи, члена сил «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Командующий КСИР был убит 22 мая вечером после того, как двое мотоциклистов пять раз выстрелили в него перед собственным домом в иранской столице.

Багери Кани нанес визит семье Ходаи, пожелав ей сил и терпения в связи с данным печальным событием. Чиновник также осудил некоторые западные правительства за молчание о терроризме, назвав такую позицию «наградой для террористов».

Он отметил, что терроризм не будет искоренен до тех пор, пока террористы получают такое вознаграждение.

Кани также заявил, что террористические акты не могут повлиять на решимость Ирана бороться с терроризмом в регионе, при этом страна, несомненно, продолжит свою политику по укреплению безопасности.