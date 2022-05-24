Тегеран, 24 мая, 2022, 08:50 — ИА Регнум. 23 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари и заместитель министра международных отношений и сотрудничества Южной Африки Кандит Машего-Дламини на встрече призвали к реализации совместных экономических проектов. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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Сафари встретился и провел переговоры с Кандит Машего-Дламини в Тегеране в ходе ее визита в иранскую столицу для участия в 10-м политическом консультативном комитете между ЮАР и Ираном.

Обе стороны подчеркнули важность развития отношений между двумя государствами. Ссылаясь на 15-е заседание совместной комиссии между двумя государствами в Претории, представители двух стран договорились обсудить в дальнейшем проблемы, связанные с реализацией совместных экономических проектов.

Они также подчеркнули необходимость расширения контактов между предпринимателями частного сектора и государственными ведомствами.