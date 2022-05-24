Тегеран, 24 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. 23 мая заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани подчеркнул готовность Тегерана к расширению всестороннего сотрудничества с Софией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Выступая во время встречи со своей болгарской коллегой Велиславой Петровой, Багери Кани призвал к совместным усилиям по устранению трудностей, препятствующих расширению связей между двумя странами.

Обе стороны рассмотрели региональные и международные события, настоятельно призвав к проведению переговоров и обмену опытом в различных областях. Также представители двух стран обсудили проблемы, возникающие в связи с приемом иммигрантов и беженцев.

Тем временем болгарская коллега сослалась на 125-летние отношения между Ираном и Болгарией и заявила, что членство её страны в Европейском союзе лишь ускорит дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Петрова также отметила, что проведение 20-го заседания Совместной ирано-болгарской экономической комиссии, которое планируется провести во второй половине года, имеет особое значение.