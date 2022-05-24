Тегеран, 24 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 23 мая заместитель премьер-министра Казахстана заявил на встрече с министром промышленности, шахт и торговли Ирана, что Нур-Султан хочет возродить экономические связи с Тегераном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

ИА REGNUM Казахстан

Министр промышленности Ирана Реза Фатеми-Амин подчеркнул важность финансовых операций во внешней торговле и назвал совместные инвестиции стратегическим способом углубления экономических отношений между двумя странами.

«Самый важный вопрос, который до сих пор существует и который необходимо решить, — это вопрос финансовых транзакций… Есть несколько механизмов финансовой передачи, которые мы изучаем, и если этот вопрос будет решен, мы станем свидетелями огромного скачка в области двусторонней коммерческой деятельности», — сообщил министр торговли Ирана.

Он также указал на возможности Казахстана в горнодобывающей промышленности, бытовой технике, медицинском оборудовании и медицине и приветствовал сотрудничество между двумя государствами в этих областях.