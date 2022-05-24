Тегеран, , 08:15 — REGNUM 23 мая глава Центрального банка Ирана и заместитель премьер-министра Казахстана встретились в Тегеране, чтобы изучить пути расширения банковского сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов встретился с управляющим Центрального банка Ирана (CBI) Али Салехабади в иранской столице Тегеране.

В ходе встречи Салехабади заявил, что расширение экономического сотрудничества и рост экономических связей между Ираном и Казахстаном взаимосвязаны, поскольку оба аспекта укрепляют друг друга.

Султанов отметил, что его поездка была организована по поручению президента Казахстана, который собирается посетить Иран в июне текущего года, чтобы изучить возможности расширения деловых и банковских связей с Тегераном.

Министр выразил удовлетворение соглашениями, подписанными в последние месяцы, и тем, что товарооборот между Ираном и Казахстаном за последний квартал вырос на 50 процентов до 200 миллионов долларов.

Он также сообщил, что две страны договорились в ближайшее время создать совместную торговую палату и запустить прямые авиасообщения между различными городами Ирана и Казахстана.