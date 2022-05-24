Тегеран, 24 мая, 2022, 09:05 — ИА Регнум. 23 мая министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 281 человека, причем семь иранцев погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Семь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 281», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 268 новых случаев заражения COVID-19, при этом 68 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 035 798 пациентов из общего числа 7 230 321 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете приводится, что 670 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 494 842 иранца получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 790 865 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.