Тегеран, 24 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 23 мая министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что комитет по военным вопросам и безопасности должен расследовать дело об убийстве полковника Хасана Сайяда Ходаи, члена сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Вахиди отметил, что дело будет расследоваться в сотрудничестве с военными и органами безопасности. Он также пожелал терпения и сил семье погибшего.

Ходаи был убит в результате вооруженного нападения двух мотоциклистов в Тегеране. Теракт произошел около 4 часов вечера по местному времени 22 мая, когда член КСИР выходил из своей машины, чтобы войти в дом, расположенный в восточном районе иранской столицы.

Ранее президент Ибрагим Раиси выразил надежду, что Исламская Республика обязательно отомстит за убийство иранского командира антитеррористической группы.

«Я призываю органы безопасности заняться этим вопросом, и я не сомневаюсь, что стремление отомстить преступникам за кровь великомученика несомненно», — заявил Раиси.