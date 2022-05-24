Тегеран, 24 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Иран и Оман договорились о совместной нефтяной деятельности по трем направлениям: комплексная разработка совместного месторождения Хенгам, экспорт технических и инженерных услуг и обмен нефтехимической продукцией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Поездка министра нефти Ирана Джавада Овджи в Оман содействовала тому, чтобы Иран мог использовать свои существующие мощности в нефтегазовой отрасли с целью играть более важную роль на энергетическом рынке.

Наиболее важным соглашением, достигнутым во время этой поездки, является комплексное освоение совместного нефтяного месторождения Хенгам.

Несмотря на большой объем запасов нефти и газа, комплексная разработка совместных месторождений на Ближнем Востоке — это проблема, которая никогда не решалась.

Однако западные компании, получившие наибольшую долю в разработке нефтяных и газовых месторождений Ближнего Востока, всегда вели споры относительно разработки этих месторождений, чтобы получить максимальную выгоду.

Другая часть соглашения между Ираном и Оманом во время визита Овджи в Маскат заключается в экспорте технических и инженерных услуг в секторах добычи и переработки нефти. В дополнение к получению дохода для страны, такое взаимодействие приведет к развитию политических и экономических отношений.