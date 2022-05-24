Тегеран, 24 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. 23 мая иранский законодатель заявил, что Саудовская Аравия пришла к выводу, что ей необходимо сотрудничать с Ираном для защиты мира и безопасности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В интервью высокопоставленный член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Аббас Моктадаи заявил, что сотрудничество между Ираном и Саудовской Аравией может проложить путь к решению региональных проблем и положить конец иностранному влиянию в регионе.

Моктадаи также прокомментировал расширение связей Ирана с соседями, поскольку президент Ибрагим Раиси отбыл с визитом в Оман во главе высокопоставленной политической и экономической делегации.

Он отметил серьёзные парламентские усилия, включая усилия по совершенствованию экономической дипломатии и созданию структур в рамках комиссии или парламентских групп дружбы, чтобы помочь администрации продвигать политический курс вперед.

«Поездки президента Раиси в соседние страны и привлечение международных организаций могли бы частично компенсировать отсталость Ирана в отношениях с соседями», — заявил законодатель.

Он упомянул визит президента в Катар и сообщил, что укрепление связей с соседом указывает на то, что Иран наконец сделал первый шаг.