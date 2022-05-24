Магадан, , 06:39 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативному штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне было выявлено два носителя коронавируса.

Также не зафиксировано летальных исходов от COVID-19. Выздоровел за сутки один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Хакасии оставил без изменения действующее постановление правительства региона. Масочных режим в республике ужесточать не будут.