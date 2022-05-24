Магадан, 24 мая 2022, 06:39 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативному штабе.
Читайте также: В Хакасии не будут ужесточать масочный режим
Накануне было выявлено два носителя коронавируса.
Также не зафиксировано летальных исходов от COVID-19. Выздоровел за сутки один пациент.
Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Хакасии оставил без изменения действующее постановление правительства региона. Масочных режим в республике ужесточать не будут.