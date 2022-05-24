На Колыме за сутки не выявлено ни одного зараженного коронавирусом
Магадан, 24 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Магаданской области за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативному штабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Накануне было выявлено два носителя коронавируса.
Также не зафиксировано летальных исходов от COVID-19. Выздоровел за сутки один пациент.
Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб Хакасии оставил без изменения действующее постановление правительства региона. Масочных режим в республике ужесточать не будут.