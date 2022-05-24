Курск, 24 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. На приватизационные торги, на которые был выставлен пакет акций ОАО «Льговский хлебозавод», не было подано ни одной заявки. Попытка реализовать государственный актив в виде 19,48% от уставного капитала признана не состоявшейся, передаёт ИА REGNUM.

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«Признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (протокол признания претендентов участниками аукциона от 17 мая 2022 года)», — уточняется в документе по итогам тендера, на котором пытались продать 974 обыкновенные именные бездокументарные акции.

Напомним, пакет акций находится в собственности региона. Стартовал тендер с ценой более 10,1 млн рублей.

Само предприятие имеет в активе здания, в том числе трёхэтажный хлебоцех, а также несколько складов. Работает завод с 1996 года в городе Льгове, обеспечивая работой около 50 человек.

Напомним, ранее с двух попыток не удалось приватизировать акции телерадиокомпании из Подмосковья. На оба тендера не поступило ни одной заявки.