Лондон, 24 мая, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Идею создания морской коалиции стран, задачей которой будет разблокировка поставок украинского зерна, поддержала глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом 23 мая сообщила газета Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По данным издания, полученным из неназванного дипломатического источника, Трасс поддержала идею об отправке военных судов для сопровождения грузов из порта Одессы. Отмечается, что для воплощения этого замысла, по всей вероятности, потребуется согласие США. Кроме того, речь может идти и о сопровождении грузов из Николаева.

Уточняется, что наряду с идеей о создании морской коалиции, указывалось на возрастание риска возникновения нежелательных инцидентов, если сопровождение грузов будет осуществляться без согласия России.

Напомним, идею о создании морской коалиции для вывоза украинского зерна выдвинул глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. План, предложенный Ландсбергисом, включает достижение договорённостей с Турцией, разминирование части Чёрного моря и привлечение к сопровождению груза, кроме Британии, заинтересованных в его получении стран, например, Египта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не Россия является источником проблем с поставками украинского зерна.