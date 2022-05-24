Благовещенск, , 06:34 — REGNUM В Приамурье годовая инфляция в апреле составила 13,88% и увеличилась в сравнении с мартом на 1,27%, сообщается на сайте Банка России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье годовая инфляция выше, чем в других регионах Дальнего Востока

Отмечается, что в области темп годового прироста цен ниже, чем на Дальнем Востоке (15,54%) и в России (17,83%). На ценообразование существенно повлияло санкционное давление.

Продовольственные товары за год увеличились в цене на 19,9% (в марте 17,39%). Так мясо подорожало из-за повышения цен на импортные корма и ветеринарные препараты. В следствие этого выросла стоимость и мясной продукции, на ценообразование которой также повлияли проблемы с поставками импортного оборудования, запасных частей и упаковки, с которыми столкнулись перерабатывающие компании.

Услуги для населения Приамурья стали дороже за год на 5,68% — с марта они выросли в цене на 1,25%. эксперты Банка России выделили подорожание авиаперевозок, связанное с увеличением стоимости обслуживания самолётов, и стоматологических услуг, цены на которые выросли из-за подорожания импортных материалов и инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Приморье в апреле 2022 года увеличилась и составила 16,06% после 14,96% в марте, что выше значения по Дальнему Востоку (15,54%).