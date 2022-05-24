Тюмень, , 06:26 — REGNUM Тюменец обвиняется в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По версии следствия, 11 апреля 2022 года 23-летний мужчина под видом достоверных сообщений разместил в сети интернете публикации в виде высказываний, содержащих заведомо ложную информацию о действиях российских военных.

Затем обвиняемый с целью реабилитации нацизма в проекте «Бессмертный полк онлайн» оставил заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвящённой Дню Победы.

Тюменец обвиняется по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности») и по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).