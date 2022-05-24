Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 мая, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Правительство РФ определило подрядчика, который достроит в Комсомольске — на- Амуре объекты здравоохранения.

Government.ru Михаил Мишустин осматривает строящийся детский больничный комплекс в Комсомольске-на-Амуре

«Военно-строительная компания» достроит межрайонный онкодиспансер и детский больничный комплекс. «ВСК» определена единственным исполнителем по завершению работ. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.⠀

Это антикризисная мера, которая была предложена мной на встрече с президентом России. Владимир Владимирович Путин поддержал эту инициативу.⠀

Предыдущий подрядчик серьезно отставал по срокам сдачи, что не давало возможности спрогнозировать окончание стройки», — сообщили в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.