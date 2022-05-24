Москва, , 06:16 — REGNUM Во вторник, 24 мая, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна в Москве. ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 25 мая в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер северо-западный, северный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с, ночью — северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — +0… +5 °C.

В среду, 25 мая, днём в столице ожидается +12… +14 °C, по области +10… +15 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, заметного потепления — до +19 °C — москвичам следует ожидать 26 мая.

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