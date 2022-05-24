Челябинск, 24 мая, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска снижены расценки на использование телетрапов. Об этом пишут СМИ.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

По данным Накануне. Ru, цена упала с 23 тыс. до 17,9 тыс. рублей. Эту информацию подтвердили журналистам в пресс-службе челябинского УФАС.

Ранее антимонопольное ведомство выяснило, что стоимость услуги по предоставлению телетрапа была здесь самой высокой по сравнению с другими аэропортами России. Руководству аэропорта было выдано предписание с требованием назначить экономически обоснованную цену на телетрапы.