Хабаровск, 24 мая, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Из Хабаровского края 50 пожарных-десантников отправились в Иркутскую область бороться с природными пожарами.

(сс) skeeze Пожарные

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«Мной принято решение направить в Иркутскую область группу из 50 пожарных-десантников, которые помогут на месте ЧС в Слюдянском и Осиновком районах бороться с природными пожарами. Наши специалисты неоднократно работали в Якутии, а также в других частях страны.

Сегодня в Иркутской области идёт ликвидация природных пожаров на площади почти 11 тыс. га», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярёв.

Отмечается, что в Хабаровском крае ситуация с лесными пожарами не вызывает опасений.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проведённой проверки обстоятельств пожара в Черемхово, СУ СК РФ по Иркутской области усмотрело факт халатности должностных лиц, возбудив уголовное дело.