Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:06 — REGNUM В районе Нижнего Тагила Свердловской области поезд наехал на автомашину «ВАЗ-2107». Авария произошла вечером 23 мая, сообщает областное Управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Машина выехала на железнодорожные пути и застряла там. Машинист товарного электропоезда применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. Водитель машины успел покинуть автомобиль.

Установлено, что 25-летний водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами категории «В» на полтора года. До суда его задержали. Ему грозит арест.