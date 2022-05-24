Нижний Тагил, Свердловская область, 24 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В районе Нижнего Тагила Свердловской области поезд наехал на автомашину «ВАЗ-2107». Авария произошла вечером 23 мая, сообщает областное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Машина выехала на железнодорожные пути и застряла там. Машинист товарного электропоезда применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения. Водитель машины успел покинуть автомобиль.

Установлено, что 25-летний водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами категории «В» на полтора года. До суда его задержали. Ему грозит арест.